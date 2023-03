Inter al lavoro per il post-Samaden! Tre candidati: c’è un favorito – CdS

L’Inter è pronta a salutare Roberto Samaden, storico responsabile del settore giovanile nerazzurro. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Andrea Catellani della Spal è il favorito per sostituirlo

FAVORITO – L’Inter è al lavoro per preparare il post Samaden. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sono tre i possibili candidati a sostituire lo storico dirigente nerazzurro: Andriesi, Costanzi e Catellani. Quest’ultimo, attualmente responsabile del settore giovanile della Spal è il candidato favorito. Fra domani e giovedì, secondo il quotidiano, la società nerazzurra incontrerà il dirigente per risolvere un paio di questioni: la clausola rescissoria del suo contratto con la squadra emiliana. E poi l’eventualità, come desidererebbe lo stesso Catellani, di prevedere un percorso che, col tempo, lo porti ad allargare le competenze.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.