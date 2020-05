Inter al lavoro: Conte torchia la squadra per partenza sprint – Sky

Inter anche oggi al lavoro ad Appiano Gentile, in attesa di sapere quando ricomincerà il campionato. Antonio Conte torchia la squadra per averla pronta per lo sprint finale della stagione. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport

GIORNATA DI LAVORO – L’Inter continua il suo lavoro in attesa di novità. Antonio Conte vuole i giocatori brillanti per la ripresa del campionato: «Giornata di lavoro e attesa per l’Inter in attesa di notizie con l’elemento costante degli allenamenti molto intensa. Questa mattina si è svolto un allenamento collettivo, sappiamo quanto Conte sia ambizioso e portato all’attenzione ai dettagli e vuole una squadra brillante come a inizio campionato. L’Inter attende di capire contro chi tornerà a giocare, ma avrà in ogni caso tanti appuntamenti e per questo Conte sta facendo lavorare tanto i suoi giocatori».