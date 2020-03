Inter al lavoro ad Appiano: differenziato per due giocatori – Sky

L’Inter, raggiunta in mattinata dalla notizia del rinvio sulla sfida di domani contro il Napoli, si è allenata regolarmente ad Appiano Gentile. Due giocatori a parte

L’Inter è stata raggiunta dalla notizia del rinvio di Napoli-Inter mente era in corso l’allenamento di rifinitura in vista della partita del San Paolo. Secondo Sky Sport la squadra ha svolto una seduta mista atletico-tattica con tutti i giocatori regolarmente agli ordini di Antonio Conte tranne Moses che ha svolto terapie per il suo infortunio e Sensi che ha svolto lavoro differenziato e potrebbe tornare a disposizione per la prossima partita.