Inter al lavoro ad Appiano: Conte punta su carichi pesanti – Sky

Inter anche oggi al lavoro ad Appiano Gentile. Giocatori sempre divisi in gruppi per lavorare individualmente, Conte punta su grandi carichi fisici. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport

CONTE METTE PRESSIONE – L’Inter, in attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti di gruppo, continua il suo lavoro individuale ad Appiano Gentile. Antonio Conte punta su carichi pesanti per far ritrovare la condizione ai giocatori: «Oggi mattinata di lavoro ad Appiano, sempre squadra divisa in due gruppi in attesa del nuovo protocollo. Si fa tanto lavoro fisico, qualche lavoro con la palla, ma tanto lavoro fisico. I giocatori stanno facendo carichi notevoli sperando di poter tornare presto a fare anche le partitelle».