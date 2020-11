Inter al bivio: ci sarÃ  un confronto con Conte, squadra e societÃ ? – SM

Inter al bivio: ci sarà un confronto con Conte, squadra e società? – SM

Antonio Conte Inter

La sconfitta di ieri contro il Real Madrid, oltre che compromettere il cammino in Champions League dell’Inter, sembra essere un vero e proprio bivio di una stagione al momento decisamente al di sotto delle aspettative

La sconfitta di ieri contro il Real Madrid rende praticamente compromesso il passaggio del turno in Champions League per l’Inter. La sconfitta certifica anche un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, motivo per cui in casa Inter c’è la sensazione di essere giunti a un bivio. Secondo “Sport Medaset” si tenerà di fare un reset ed è possibile che ci siano dei confronti interni con Conte, squadra e società per cercare di capire come dare una svolta a una stagione che sembra già vicina all’essere compromessa.