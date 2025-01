L’Inter si affida alla strana coppia per il colpo di Praga: 8 gol – CdS

Inter ospite a Praga sul campo dello Sparta per raccogliere tre punti importantissimi ai fini della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Una strana coppia sta trascinando i nerazzurri a suon di gol: otto in due.

OBIETTIVO – Sparta Praga-Inter, altro impegno, ma stavolta in campo europeo per l’Inter. Smaltita la vittoria contro l’Empoli, questa sera i nerazzurri giocheranno allo Stadion Letna alla conquista dei tre punti, che l’avvicinerebbero e non poco alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Poi basterebbe un’altra vittoria col Monaco o addirittura un pareggio (dipende da ciò che succederà al termine di questa giornata) mercoledì prossimo per conquistare il pass definitivo. Per la “Primavera di Praga”, l’Inter si affida alla strana coppia: Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. I due uomini più in forma dell’armata nerazzurra, capaci di segnare otto gol delle ultime 13 reti segnate dall’Inter. Quattro a testa.

Sparta Praga-Inter, Lautaro Martinez e Dumfries per i tre punti

STRANA COPPIA – Lautaro Martinez è ritornato a trascinare l’Inter a suon di gol: quattro nelle ultime sei partite tra Cagliari, Atalanta, Milan, Venezia, Bologna ed Empoli; lo stesso per Dumfries. Inoltre, contro l’Empoli hanno pure segnato insieme, uno dopo l’altro, prima il capitano e poi la freccia olandese. Appunto, freccia. Dumfries ha una forma fisica e un’energia straordinari. Ma si tratta di uno stato di forma in auge ormai da oltre un mese un mezzo, in particolare da fine novembre, ovvero da quando ha messo a posto la questione rinnovo. A Praga, l’Inter punta ancora sulla “strana coppia” per vincere e continuare il suo percorso europeo.

