Inter, l’addetto agli arbitri: «Ben accolto tutto ciò che migliora il calcio!»

Schenone, l’addetto dell’Inter agli arbitri, parla della sperimentazione avviata dalla FIFA sul fuorigioco. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24.

SPERIMENTAZIONE – Giorgio Schenone si pronuncia sulla sperimentazione sul fuorigioco avviata dalla FIFA che è stata applicata in Inter-Milan del campionato Under 18. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’addetto dell’Inter agli arbitri ai microfoni di Sky Sport 24: «È chiaro che per l’assistente cambia proprio la prospettiva del fuorigioco. Non sarà semplice, soprattutto nelle categorie dove non c’è il supporto del VAR. Credo che tutto quello che è sperimentazione e che possa portare miglioramento al gioco del calcio è tutto ben accolto».