Inter ad un punto dalla storia: nel mirino la Juventus di Allegri del 2018 – TS

Sul Tuttosport, oggi in edicola, si analizza il cammino dell’Inter nel 2021. I nerazzurri, nell’anno solare, hanno conquistato 101 punti, come la Juventus di Allegri nel 2018

STORIA – L’Inter è aritmeticamente campione d’inverno e si gode il primato solitario in classifica, frutto dell’egregio lavoro di Simone Inzaghi. Dopo il record sui gol segnati in un singolo anno solare, battuto nella trasferta di Salerno, in casa contro il Torino potrebbe esserne battuto un altro. I nerazzurri, infatti, nel 2021, hanno conquistato ben 101 punti in classifica. Unica squadra capace di far bene quanto l’Inter fu la Juventus di Allegri nel 2018. I nerazzurri, però, hanno la chance di migliorare il dato e stabilire un nuovo record: basterà, infatti, anche solo un pareggio contro il Torino di Juric per fare, di nuovo, la storia.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport