Inter, ad Appiano Gentile test in famiglia prima del giorno di riposo – CdS

L’Inter questa mattina si ritroverà ad Appiano Gentile per svolgere quello che sarà l’ultimo allenamento della settimana secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Partitella in famiglia e poi giorno di riposo concesso alla squadra.

TEST IN FAMIGLIA – Inter, oggi ad Appiano Gentile test in famiglia con l’aggiunta di alcuni ragazzi del settore giovanile. Ultimo allenamento della settimana alla Pinetina, prima del rompete le righe e della domenica di riposo. La ripresa degli allenamenti, dunque, è programmata per lunedì, quando anche Matìas Vecino tornerà a disposizione della squadra perché, diffidato, è stato ammonito con l’Uruguay e quindi tornerà prima degli altri sudamericani. Inzaghi, inoltre, spera che l’Argentina (già qualificata) risparmi Lautaro Martinez per la partita contro la Colombia.

Fonte: Corriere dello Sport