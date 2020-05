Inter, ad Appiano Gentile prove di calcio vero: Conte osserva la partitella – CdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ieri ad Appiano Gentile l’Inter ha effettuato la “prima partitella” undici contro undici dopo l’emergenza sanitaria (e con le dovute precauzioni).

TORNA LA “PARTITELLA” – Nel primo giorno di allenamenti di gruppi ad Appiano Gentile, l’Inter, è scesa in campo dalle 10:30 alle 12:30, sotto la guida di un concentratissimo Antonio Conte, è tornata a sfidarsi in una partitella undici contro undici. Il quotidiano romano spiega che il tutto “si è svolto con le dovute precauzioni e cautele”, lo stesso Conte ad esempio ha indossato la mascherina, così come tutto il suo staff. Nessuna marcatura stretta e contrasti, per intenderci. Tutta la squadra è adesso al completo, anche gli “ultimi infortunati” come Victor Moses e Stefano Sensi. La notizia migliore riguarda soprattutto la negatività dei tamponi effettuati: ieri mattina, prima dell’allenamento, sono arrivati gli esiti, identici a quelli delle due tornate precedenti. Per la quarta quindi si attenderà la prossima settimana. Da lunedì i carichi di lavoro probabilmente aumenteranno, la condizione atletica alla ripresa del campionato (in estate) farà inevitabilmente la differenza, Antonio Conte ha già programmato il lavoro in tal senso.

Fonte: Corriere dello Sport.