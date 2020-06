Inter, accordo per prolungare tre contratti. Occhi su Brozovic – Sky

L’Inter ha trovato l’accordo con tre giocatori il cui contratto sarebbe scaduto tra pochi giorni: resteranno in nerazzurro almeno fino alla fine della stagione. Per Parma si spera di recuperare Brozovic, ma al momento è difficile. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

TRE RINNOVI – L’Inter ha trovato l’accordo per prolungare tre contratti che sarebbero scaduti tra pochi giorni, giocatori che quindi resteranno sicuramente in nerazzurro fino alla fine della stagione: «Ci sono giocatori col contratto in scadenza come Borja Valero, Padelli e Berni e con tutti e tre c’è l’accordo per prolungare fino alla fine della stagione, poi si penserà al futuro. Adesso Conte avrà questi giocatori con la mente più libera. Gli occhi ora sono puntati su Brozovic per capire quando potrà tornare. C’è bisogno di lui, dovrebbe tornare contro il Brescia, domani vedremo se ci saranno sviluppi, ma al momento non possiamo considerarlo titolare al Tardini, Conte potrebbe convocarlo».