Inter, accordo per il nuovo blockchain partner! Prima assoluta

L’Inter annuncia l’accordo – per la prima volta in assoluto – con un brand di blockchain, nuova partnership dopo le precedenti. La società ha appena comunicato che si è legata a BlockDAG.

L’ANNUNCIO DELL’INTER – “FC Internazionale Milano e BlockDAG, pioniere nel settore della blockchain, sono orgogliosi di annunciare di aver siglato una nuova partnership, che segna la prima collaborazione in assoluto dei nerazzurri con un brand di blockchain, sottolineando l’approccio lungimirante e l’impegno del Club verso l’innovazione.

In qualità di Official Blockchain Partner, BlockDAG sfrutterà la vasta fanbase globale dell’Inter per amplificare in modo significativo l’esposizione del proprio marchio. Con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, l’Inter offre a BlockDAG una piattaforma impareggiabile per coinvolgere un nuovo pubblico, espandere la propria community di possessori di token, sviluppatori e partner commerciali e incentivare l’adozione della sua tecnologia blockchain all’avanguardia.

Grazie a questa partnership, BlockDAG potrà godere di un’esposizione globale senza precedenti: il brand apparirà infatti sui LED bordocampo e sul maxischermo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter, con il brand che sarà visibile a milioni di tifosi sia allo stadio che in tv da tutto il mondo. Sono inoltre previsti contenuti digitali, post sui social media dell’Inter e una serie di campagne ed eventi che aumenteranno ulteriormente la visibilità del brand”.

Inter e BlockDAG, primo accordo con un brand di blockchain

IL COMMENTO – Le parole di Antony Turner, CEO di BlockDAG, dopo l’accordo con il club: «La collaborazione con l’Inter, un club storico e un seguito enorme, è una pietra miliare significativa per BlockDAG. Questa collaborazione non solo eleva il nostro marchio, ma ci posiziona anche all’avanguardia nell’adozione della blockchain negli sport tradizionali. Siamo entusiasti di esplorare le sinergie che questa partnership comporta e di far conoscere la potenza di BlockDAG a milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo».

Fonte: inter.it