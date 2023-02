Inter, accordo con LeoVegas in attesa di sviluppi dal Parlamento – TS

L’Inter ha ufficializzato proprio ieri un accordo commerciale con LeoVegas.News, che diventa così il nuovo sponsor delle maglie di allenamento ad Appiano Gentile. Firma valida fino al 2025 con l’azienda svedese, che potrebbe però cambiare in base a eventuali decisioni dal Parlamento secondo Tuttosport.

SPONSOR – LeoVegas.News sarà il nuovo sponsor sulle maglie di allenamento dell’Inter fino al 2025. L’azienda svedese fornirà alle casse nerazzurre un corrispettivo di 4 milioni all’anno, con l’obiettivo di ampliare poi anche i rapporti. Il logo dell’azienda si troverà nel tunnel degli spogliatoi e a bordocampo della Pinetina. Per stipulare un nuovo accordo, c’è però da attendere l’approvazione di un emendamento presentato nei giorni scorsi in Parlamento sull’abolizione del divieto di sponsorizzazione sportiva per le società di scommesse. LeoVegas vorrebbe diventare il nuovo main sponsor per le maglie ufficiali dell’Inter, senza il suffisso “news” e rimandando perciò al settore più redditizio dell’azienda. In attesa di ulteriori sviluppi, la società nerazzurra ha trovato però questo nuovo accordo per avere maggiori entrate.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi