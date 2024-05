Inter Academy Tokyo, c’è il rinnovo: i dettagli del durevole progetto

Il progetto fra il club nerazzurro e Inter Academy Tokyo si rinnova. Di seguito il comunicato che aggiorna sui dettagli dell’accordo e sulla sua storia.

COLLABORAZIONE – Nei giorni in cui si discute instancabilmente del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez che tarda ad arrivare, l’Inter aggiorna sul prolungamento di un altro matrimonio. Sul sito ufficiale del club nerazzurro si legge: «Inter Academy Tokyo, originariamente nota come Inter Academy Japan, è un progetto attivo dal 2014. Il rinnovo di contratto celebra anche 10 anni di proficua collaborazione con la controparte Black & Blue Stripes, società che ha contribuito, coadiuvata dallo staff tecnico di Inter Academy, alla formazione e crescita di giovani calciatori e calciatrici su tutto il territorio. In aggiunta, il progetto Academy ha favorito anche lo sviluppo di una fruttuosa collaborazione con il Technos College di Tokyo, andando a supportare i suoi programmi educativi e formativi in ambito sportivo».

Inter Academy Tokyo: cosa c’è dietro al progetto

IMPEGNO – Il club nerazzurro continua, raccontando lo storico della collaborazione con Inter Academy Tokyo: «Lo scorso luglio durante la tournée estiva della prima squadra in Giappone, l’Academy è stata anche protagonista delle attivazioni onsite, essendo uno dei più importanti stakeholder sul territorio con gli oltre 200 ragazzi iscritti a Tokyo. Nell’ultima stagione sportiva anche Mana Mihashi, ex calciatrice della prima squadra femminile, è stata inserita nello staff tecnico del progetto, con l’obiettivo in futuro di sviluppare anche il calcio femminile».