Inter Academy Dubai, Antonello: «Progetto di importanza strategica»

L’Inter consolida la sua presenza in Medio Oriente con la nascita della sua nuova Academy a Dubai, nata dalla collaborazione con Team Mind Sports Academy LLC. Di seguito tutta la soddisfazione di Alessandro Antonello, CEO Corporate nerazzurro

STRATEGIA – L’Inter celebra la nascita di Inter Academy Dubai, nata dalla collaborazione con Team Mind Sports Academy LLC, startup che ha come obiettivo quello di formare i bambini e i ragazzi locali e di sviluppare attività ed eventi legati al calcio sul territorio. Alessandro Antonello esprime grande soddisfazione per il nuovo traguardo: «L’apertura di questa nuova Inter Academy a Dubai è per noi di importanza strategica e testimonia il continuo processo di internazionalizzazione del club in un territorio chiave come quello degli Emirati Arabi. Siamo molto soddisfatti di iniziare questa nuova avventura al fianco del partner Team Mind Sports Academy, che condivide con il nostro Club l’attenzione alla formazione e all’educazione dei ragazzi».

Fonte: inter.it