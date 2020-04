Inter Academy Challenge, nuovo progetto globale: “Distanti ma uniti”

“Inter Academy Challenge” è un nuovo progetto globale lanciato dal club che prende il via oggi. Le Academy nerazzurre saranno collegate virtualmente con sfide con il pallone lanciate da un allenatore: ogni settimana un vincitore. La palla passa anche ai tifosi via TikTok, Javier Zanetti testimonial dell’iniziativa

INIZIATIVA – “Distanti ma uniti. L’Inter Academy lancia Inter Academy Challenge, progetto globale totalmente digitale che coinvolge i bambini delle diverse Academy nerazzurre sparse per il mondo, con l’obiettivo di unire virtualmente tutti i giovani calciatori, a testimonianza di come l’Inter lavori costantemente per sviluppare il proprio brand ed essere sempre più vicina ai nerazzurri di tutto il mondo. Testimonial dell’attività è Javier Zanetti”.

DETTAGLI – “Il progetto consiste in una serie di video, nei quali un allenatore di Inter Academy mostra diversi tricks con la palla, sfidando ogni settimana i giovani calciatori delle Academy nel mondo a replicare gli esercizi e postare a loro volta il proprio video. Al termine di ciascuna settimana, una giuria guidata dal direttore tecnico di Inter Academy Marco Monti selezionerà un vincitore: sarà proprio questo video a lanciare la sfida a livello globale.Per tre martedì a partire da oggi infatti, la palla virtuale passa a tutti i tifosi nerazzurri, chiamati a raccogliere la sfida e provare a replicare il trick tramite una Challenge su TikTok”.