Inter, a Verona mancheranno in tre. Barella oggi esami strumentali – TS

Oltre il danno anche la beffa per l’Inter di Antonio Conte, che ieri in superiorità numerica e in vantaggio per 1-0, hanno visto sfumare una partita praticamente già archiviata. Contro il Verona mancheranno in tre, tra questi l’infortunato Nicolò Barella.

OUT IN TRE – L’Inter a Verona dovrà fare a meno, oltre che di Alessandro Bastoni (squalificato) e Danilo D’Ambrosio (assente per somma ammonizioni), anche dell’infortunato Nicolò Barella, che ieri prima della partita si è accomodato direttamente in tribuna per un problema agli adduttori. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, oggi saranno previsti degli accertamenti per capire l’entità dello stop. In vista della trentunesima giornata di Serie A però l’Inter dovrebbe recuperare Milan Skriniar per quanto riguarda il centro-destra, mentre a sinistra tornerà titolare Diego Godin.

Fonte: Tuttosport.