Inter, a Salisburgo in palio non solo gli ottavi: quanto vale il match? – CF

L’Inter alle 21 scende in campo alla Red bull Arena contro il Salisburgo nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Inzaghi, con una vittoria, potrebbe strappare il pass per gli ottavi di finale, rimpolpando anche le casse della società: Calcio e Finanza svela quanto varrebbe il trionfo in termini economici

CHANCE IMPORTANTE – L’Inter alle 21 affronta il Salisburgo nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, vincendo, potrebbe già qualificarsi agli ottavi di finale lasciando poi di fatto aperta solo la lotta per il primo posto. Ma quanto vale in termini economici un ipotetico passaggio del turno?

Inter, l’eventuale vittoria sul campo del Salisburgo con passaggio agli ottavi potrebbe portare quasi 20 milioni di euro nelle casse della società

Come riportato da Calcio e Finanza, un trionfo dell’Inter sul campo del Salisburgo porterebbe in dote molto di più dei “classici” 2,8 milioni di euro in caso di vittoria. La qualificazione agli ottavi, infatti, varrebbe 9,6 milioni di euro. A queste due voci si sommerebbe anche l’incasso di un’altra partita casalinga che potrebbe portare a un nuovo sold-out, anche in base all’avversario, e fino a 7 milioni di euro. Per esempio, l’incasso di 6,7 milioni di euro ottenuto dall’Inter contro il Porto l’anno scorso è ampiamente replicabile.

Inoltre, qualora non tutte le italiane si dovessero qualificare agli ottavi, raggiungere il traguardo farebbe aumentare anche la seconda quota di market pool, che si basa appunto sul numero di partite giocate in Champions League. Sommando tutto e senza considerare l’eventuale eliminazione di squadre italiane già ai gironi, si raggiunge una cifra minima di 19,4 milioni di euro.

Fonte: calcioefinanza.it – Marco Sacchi