Inter a ranghi ridotti, Conte sfrutta la sosta per alcuni recuperi

Antonio Conte Inter

La sosta per le Nazionali lascia i top club, Inter compresa, con le rose ridotte all’osso. Per Antonio Conte è l’occasione per lavorare su chi è assente da tanto tempo per avere armi in più a disposizione dopo la sosta

La sosta per le Nazionali ha privato l’Inter di buona parte della rosa. Ad Appiano Gentile però si lavora ancora, agli ordini di Antonio Conte c’è una squadra a ranghi molto ridotti. Il tecnico riavrà a disposizione l’intero gruppo soltanto a pochi giorni dalla prossima sfida di campionato contro il Torino, ma il tempo non è comunque sprecato. Conte infatti intende sfruttare questo tempo a disposizione per recuperare alcuni degli assenti di lungo corso come Matias Vecino o Stefano Sensi per poter avere armi in più a disposizione dopo la sosta.