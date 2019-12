Inter a Napoli col gruppo al completo? Sanchez e Barella in recupero – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’infermeria in casa Inter si sta svuotando. Per la trasferta di Napoli si punta ad avere sia Sanchez che Barella.

ALEXIS OK – Vacanze finite, da oggi pomeriggio l’Inter scalda i motori in vista della seconda parte della stagione. Con un primato in classifica e un mercato invernale in evoluzione esteso al prossimo mese. Da valutare Sanchez, su tutti. Il cileno è fermo da metà ottobre ma dall’ambiente nerazzurro da un po’ filtra ottimismo intorno al fatto di avere l’intero gruppo a disposizione per la trasferta di Napoli nella sera dell’Epifania.

E ANCHE BARELLA – Buone notizie arrivano anche dal centrocampo. C’è infatti un Barella verso il recupero. Probabile una sua presenza in panchina al San Paolo. Che si aggiunge al ritorno a pieno regime di Sensi, che aveva già giocato uno spezzone di partita contro il Genoa.