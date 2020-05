Inter a lavoro: Vecino problemi a un menisco. Tornano Sensi e Moses – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Matìas Vecino convive ancora con un problema al menisco. In vista della ripresa l’Inter recupero a pieno regime Stefano Sensi e Victor Moses.

PROBLEMA VECINO – Serie A e Coppa Italia tra un paio di settimane di nuovo in campo, e l’Inter sarà tra le protagoniste della nuova “seconda parte” di stagione. In questi giorni la squadra ha alternato lavoro a due gruppi con le sedute unificate, effettuando alcune partitelle undici contro undici, sotto lo sguardo attento di Antonio Conte che alza i ritmi allenamento dopo allenamento. Recuperi a pieno regime Victor Moses e Stefano Sensi, da monitorare invece la situazione legata a Matìas Vecino, che convive con dei problemi al menisco di un ginocchio. Il centrocampista non dovrà operarsi, ma continuerà con la terapia conservativa evitando di caricare il ginocchio.

Fonte: Corriere dello Sport.