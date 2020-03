Inter a lavoro da casa, Conte “controlla” la squadra a distanza – CdS

L’Inter affronta l’emergenza Coronavirus (COVID-19) da casa, rispettando tutte le regole richieste soprattutto dopo la positività del difensore della Juventus, Daniele Rugani. I nerazzurri si allenano in tranquillità e da casa, e Antonio Conte cerca di rimanere costantemente informato riguardo l’alimentazione e gli allenamenti dei suoi ragazzi. Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

LAVORO E ALIMENTAZIONE – L’Inter si allena da casa, e Antonio Conte, solitamente abituato a tenere tutto sotto controllo, anche in questa situazione di distanza cerca di controllare i suoi giocatori dando loro delle indicazioni precise riguardo gli allenamenti da svolgere in casa e soprattutto l’alimentazione: “Alla ripresa degli allenamenti, che è ancora lontana dall’essere pianificata, al di là della scadenza del 25, servirà comunque una nuova preparazione per il ritorno in campo: sarà più agevole se i nerazzurri avranno svolto i compiti assegnati”. L’aspetto più curioso come dicevamo riguarda soprattutto l’alimentazione. I giocatori dell’Inter ricevono i pasti da consumare direttamente a casa, risolvendo così due “problemi”: “così non c’è nemmeno la necessità che un familiare debba andare a fare la spesa. Dall’altro, perché così viene tenuta sotto controllo l’alimentazione, assicurandosi che ciascun giocatore assuma il giusto quantitativo di proteine, grassi, zuccheri. Della scelta dei piatti si occupa il nutrizionista Pincella, un altro degli uomini di fiducia di Conte, che, non a caso, è molto attento anche a questo aspetto per ottenere le migliori performance dai suoi calciatori. Il servizio di consegna, invece, è stata la società ad organizzarlo, facendo grande attenzione alla sicurezza. Quindi il cibo viene recapitato a casa, ma evitando qualsiasi contatto e facendo sempre attenzione alla distanza”.