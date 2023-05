Inter, a Istanbul importante matrice italiana per Inzaghi – CdS

Il Corriere dello Sport evidenzia la matrice italiana presente nell’Inter di Simone Inzaghi, che può contare su diversi giocatori della Nazionale

MATRICE AZZURRA – L’Inter di Simone Inzaghi è azzurra. Il Corriere dello Sport analizza la presenza di giocatori azzurri nell’Inter. Sono ben 5 i titolari italiani tra i nerazzurri di cui 3 componenti facenti parte della difesa. Darmian ha sostituito Skriniar, Acerbi e Bastoni fanno invece parte di quell’Italia vincitrice dell’Europeo, assieme a Barella. Dimarco, infine, si è preso la scena in Nazionale a partire da quest’anno. La finale si giocò a Londra, ma l’avversaria era l’Inghilterra. Ebbene, a Istanbul, i nerazzurri si troveranno di fronte il Manchester City, quindi una formazione inglese. Chissà che non sia una coincidenza fortunata per scalare nuovamente la vetta d’Europa. Per scoprirlo, però, occorrerà attendere il 10 giugno.

DIFFERENZE – A differenza di quanto si vide a Madrid nel 2010, la presenza azzurra nell’Inter è molto più forte. Anche in panchina, oltre a esserci Inzaghi, la rosa è composta da seconde linee azzurre, come D’Ambrosio, Cordaz, Gagliardini e Bellanova. E anche il futuro prevede la presenza di molti giocatori italiani – almeno nelle idee di Marotta e Ausilio – come Scalvini e Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno