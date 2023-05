Inter, a Istanbul due opzioni: riedizione o una prima volta assoluta?

L’Inter giocherà la finale di Champions League, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Dove affronterà una tra Real Madrid e Manchester City (semifinale di ritorno in programma stasera, alle ore 21).

SERENA ATTESA – Dopo quattro gare di Champions League in poco più di trenta giorni, l’Inter potrà finalmente “riposare” (campionato permettendo) per quasi un mese. La finale, raggiunta dopo aver agilmente superato il Milan in semifinale, si disputerà infatti a Istanbul il 10 giugno. Nel frattempo, i nerazzurri avranno altre tre gare di campionato (contro Napoli, Atalanta e Torino) per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. E in mezzo, tra una settimana, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un mese che tuttavia, alla luce delle emozioni vissute nel doppio euroderby, trascorrerà molto più serenamente del previsto. In attesa solo di scoprire se la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Real Madrid o il Manchester City. Nel frattempo, guardiamo cosa i dicono i precedenti per l’Inter.

ANCORA TU – La storia tra l’Inter e il Real Madrid affonda le sue radici in un passato glorioso. Perché la prima volta che le due compagini si affrontarono fu proprio in finale dell’allora Coppa dei Campioni, il 27 maggio 1964. Che corrisponde anche alla prima vittoria del trofeo per i nerazzurri. Se stasera i Blancos batteranno i Citizen, potrebbe quindi esserci una riedizione di quella finale, 59 anni dopo la prima volta. Senza poi considerare gli incroci più recenti (nello stesso girone la scorsa stagione e quella precedente).

MAI NELLA STORIA – Se stasera sarà il Manchester City di Pep Guardiola ad avere la meglio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti, allora per l’Inter si concretizzerà una prima volta. Perché finora, in nove finali europee tra Coppa dei Campioni/Champions League e Coppa UEFA/Europa League, i nerazzurri non hanno mai incrociato una squadra inglese. Al massimo una squadra britannica, considerando il Celtic nella finale di Coppa dei Campioni 1966/67 (vinta dagli scozzesi col risultato di 2-1). Un’eventuale finale tra Inter e Manchester City avrebbe quindi il gusto dell’inedito. Addirittura doppio, considerando che i nerazzurri non hanno mai incrociato i Citizen a nessun livello di una competizione europea.