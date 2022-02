Inter a due facce, ma nulla di compromesso: serve una reazione – CdS

C’è un’Inter versione 2021, e un’Inter versione 2022, quella con il freno a mano tirato. Se non è una crisi, secondo il Corriere dello Sport poco manca, ma nulla è compromesso. Serve comunque una reazione in tutti i reparti.

REAZIONE GENERALE – L’Inter ha chiuso nel migliore dei modi il 2021, ma ha iniziato con il freno a mano tirato il 2022. A parte la vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus, i numeri, in generale, sono inequivocabili. Una frenata tra gennaio e febbraio era da mettere in preventivo, ma di certo non in queste proporzioni. L’Inter con la vittoria nel derby era potenzialmente a +10 dal Milan, invece, nell’ultimo quarto d’ora ha perso la partita e probabilmente anche un po’ di fiducia. La sconfitta contro il Sassuolo, invece – secondo il collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport -, ha ufficializzato un chiaro momento di difficoltà generale in tutti i reparti. Niente di compromesso, sia chiaro, ma servirà una reazione e senza più alcun margine di errore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno