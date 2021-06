Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola fa il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampo dell’Inter, dalla possibile cessione di Arturo Vidal allo stop della trattativa con lo Sporting Lisbona per Joao Mario, e non solo.

A CENTROCAMPO – Il “Corriere dello Sport” a firma di Andrea Ramazzotti, fa il punto della situazione per quanto riguarda le operazioni in uscita a centrocampo per l’Inter. Trattativa ormai arenata quella tra il club nerazzurro e lo Sporting Lisbona, l’OK dell’Inter sarebbe arrivato a fronte di un’offerta di 7,5-8 milioni, ma la proposta ufficiale è stata molto più bassa. Sempre a centrocampo, invece, Arturo Vidal potrebbe partire anche a zero, ma al momento non è arrivata nessuna proposta interessante per il cileno. Saranno valutati inoltre eventuali proposte per Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, mentre sarà confermato Matìas Vecino come da richiesta del nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti