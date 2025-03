Inter a caccia dell’occasione con l’Udinese! Il calendario aiuta – CdS

L’Inter oggi inizia la caccia all’occasione giusta per allungare sul Napoli di Antonio Conte. Il calendario aiuta secondo il Corriere dello Sport e mette di fronte l’Udinese.

CALENDARIO – Udinese, Parma e Cagliari sono le partite, le prossime tre, dell’Inter in campionato. Il calendario dà una mano ai nerazzurri in un momento piuttosto complicato in termini di energie mentali e fisiche da spendere. Non ci sono scontri diretti, ma le gare non sono ovviamente da sottovalutare. Tutte sono in corsa per qualche obiettivo, soprattutto Parma e Cagliari in piena lotta salvezza. Ciò vorrà dire che nessuno lascerà punti con facilità e senza combattere.

OBIETTIVO – Dall’altra parte c’è il Napoli di Antonio Conte, che invece oggi se la vedrà con il Milan al Diego Armando Maradona. Questa domenica potrebbe essere favorevole all’Inter, che facendo il suo metterebbe enorme pressione ai partenopei a pochi minuti dalla sfida di stasera. L’obiettivo dei nerazzurri dev’essere quello di allungare inevitabilmente prima degli impegni più difficili anche nelle altre coppe. Dalla Champions League alla Coppa Italia, Simone Inzaghi chiamerà tutti coloro che ha a disposizione e le rotazioni saranno centrali. Un dato dà fiducia: negli ultimi sette turni, ricorda il CdS, l’Inter ha guadagnato sei punti sul Napoli e tre sull’Atalanta.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno