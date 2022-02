Inter, a breve formalizzati i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin: i tempi – TS

Sulle colonne del Tuttosport oggi in edicola arrivano aggiornamenti in merito ai rinnovi dei dirigenti dell’Inter. A breve dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale

RINNOVI – L’Inter pianifica il suo futuro, anche al livello dirigenziale. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, infatti, la settimana prossima dovrebbe essere quella della formalizzazione dei rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. I dirigenti, con il contratto in scadenza a giugno, rimarranno in nerazzurro sino al 2025. L’annuncio potrebbe arrivare prima della sfida contro il Liverpool in Champions League, alla presenza di Steven Zhang che, per l’occasione, dovrebbe posticipare il suo ritorno in Cina.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport