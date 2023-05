Inter, 3 punti fondamentali! Lukaku devastante fisicamente – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Sassuolo per 4-2 e si piazza momentaneamente al secondo posto in classifica. Vittoria importante e, come segnala il Corriere dello Sport, Lukaku ha mostrato una condizione fisica impressionante

FONDAMENTALI – Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanza dei 3 punti conquistati dall’Inter ieri contro il Sassuolo. La quinta vittoria in campionato – e la settima in generale – proietta i nerazzurri al secondo posto in campionato. A 3 giornate dalla fine, pur giocando contro Napoli e Atalanta, i nerazzurri dovrebbero andare incontro a un suicidio per non accedere alla Champions League. La vittoria di ieri, inoltre, aiuterà Lautaro Martinez e compagni ad affrontare al meglio il ritorno della semifinale contro il Milan, ieri sconfitto a La Spezia.

DEVASTANTE – La buona notizia per Inzaghi è la condizione fisica di Romelu Lukaku, che ieri ha siglato una doppietta nel giorno del suo trentesimo compleanno. Soprattutto sul primo gol, il belga ha mostrato uno strapotere fisico incredibile. Nella ripresa, poi, il 90 ha chiuso i giochi e impedito la possibile rimonta del Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport -Pietro Guadagno