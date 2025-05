Inter, 180′ minuti per rimontare! Un sogno a portata di mano

L’Inter e il Napoli si preparano agli ultimi due atti della stagione. L’Inter troverà sulla sua strada la Lazio di Baroni che si gioca un posto in Champions League.

LOTTA – Ultime due partite di Serie A e poi l’Inter potrà pensare alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Intanto però, ci saranno gli ultimi 180′ minuti di Serie A, con un punto di svantaggio rispetto al Napoli che avrà due partite più abbordabili rispetto ai nerazzurri. L’Inter avrà prima la Lazio, che si gioca ancora un posto in Champions League e poi il Como che ha finalmente trovato un posto in Serie A e affronterà l’ultima in riva al lago con molta tranquillità.

Inter, lotta finale! 180′ minuti di duro lavoro

CORSA AVVERSARI – Per quanto riguarda il Napoli invece, gli azzurri andranno prima a Parma che – nonostante la qualità della squadra sia inferiore – si giocano anche la salvezza. Poi l’ultima al Maradona contro il Cagliari che rischia di retrocedere. L’Inter intanto cerca di sistemarsi al meglio con le forze che non sono al massimo visti i tanti impegni nel corso della stagione. L’ultima volta ai nerazzurri non andò bene con lo scudetto che andò al Milan all’ultima giornata con la vittoria contro il Sassuolo. Adesso però i nerazzurri sperano in un epilogo finale diverso.