Inter, 110 anni dal primo scudetto: decisivo uno spareggio – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ricorda i 110 anni dal primo scudetto dell’Inter. Decisio uno spareggio ‘particolare’ contro la Pro Vercelli

AMARCORD – Centodieci anni. Li compie oggi il primo scudetto dell’Inter, datato domenica 24 aprile 1910. Non fu un titolo banale: i nerazzurri finirono a pari punti con la Pro Vercelli il primo campionato a girone unico, poi vinsero lo spareggio, con i bianchi che schierarono una squadra di ragazzini (tra gli 11 e i 14 anni) perché in polemica con la Federcalcio per la scelta della data. La Pro Vercelli il 24 non poteva far giocare Fresia, Felice Milano e Innocenti, tutti impegnati con la Nazionale militare, e chiese il rinvio, ma la federazione non glielo concesse. La partita si giocò a Vercelli in un ambiente ostile ai nerazzurri e finì 10-3. Foot-ball, la rivista della Figc, la descrisse così: «Uno spettacolo da burattini: sul terreno 11 marmocchi alti un soldo di cacio che davano sfogo a tutta la malvagità propria dell’infanzia abbandonata ai propri istinti».

SIMBOLO – Capitano dell’Inter scudettata era Virgilio Fossati, primo nerazzurro a vestire la maglia della Nazionale nel debutto del 15 maggio 1910, pochi giorni dopo la vittoria contro la Pro Vercelli. Fossati morì sul fronte nella Grande Guerra.

Fonte: La Gazzetta dello Sport