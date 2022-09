Inter, 100 milioni di ossigeno ma servirà comunque una cessione – CdS

Il Consiglio D’Amministrazione dell’Inter ieri ha approvato il bilancio 2021-22, chiuso con una perdita di 140 milioni (vedi QUI). Come confermato oggi dal Corriere dello Sport, la famiglia Zhang immetterà nel club circa 100 milioni.

RICAPITALIZZAZIONE – Dopo aver approvato il bilancio 2021-22, la famiglia Zhang, attraverso un finanziamento soci che sarà poi convertito in capitale sociale, immetterà nel club un centinaio di milioni che consentirà di chiudere la stagione rispettando tutti gli obblighi. Non era obbligatorio l’aumento di capitale, ma certamente così la vita quotidiana del club sarà più semplice e la situazione debitoria meno pressante. La buona notizia è che i ricavi sono finalmente aumentati, in particolare c’è stata una crescita di circa 75 milioni dei ricavi consolidati che si attestano a quota 439,6 milioni (nel 2020-21 erano stati 364,7 milioni). Secondo il quotidiano romano, per l’Inter sarà necessario vincere lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, non proprio una passeggiata. Inoltre, entro il 30 giugno il saldo di mercato dovrà essere attivo, tra i 60 e gli 80 milioni: ecco perché sarà necessario vendere qualcuno.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti