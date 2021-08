Insigne, infiammazione al ginocchio. Salta la prima col Venezia?

L’Inter, dopo aver ufficializzato Edin Dzeko, è alla continua ricerca di un altro attaccante da mettere in rosa. Uno dei tanti nomi che piace alla dirigenza nerazzurra è quello di Lorenzo Insigne. Il capitano partenopeo però quest’oggi non si è allenato per un problema al ginocchio.

LE CONDIZIONI – Insigne è nel mirino dell’Inter che valuta e monitora la situazione in caso di mancato accordo sul rinnovo (vedi articolo). Il Napoli però, poco fa, ha reso noto come il giocatore quest’oggi non si sia allenato con la squadra azzurra a causa di un infiammazione al ginocchio. «Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro», il contenuto del comunicato. Ovviamente la notizia interessa anche l’Inter per capire le condizioni di Insigne sperando che non sia nulla di grave e che lo stop sia lungo. Al momento la partita a rischio dovrebbe essere quella del debutto nella prossima Serie A del Napoli contro il Venezia con la presenza del numero 24 a questo punto appesa a un filo. L’Inter monitora e si augura che non sia nulla di serio altrimenti la pista Insigne tramonterebbe ancor prima di nascere.