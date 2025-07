Inler sul caso Lookman: «Gestione volta a uno scopo! Fiducia e calma»

Gokhan Inler ha parlato a proposito della gestione del caso Ademola Lookman, da parte dell’Atalanta, indicando come è solito operare in queste circostanze.

ESPERIENZA PERSONALE – Gokhan Inler si è pronunciato a Sky Sport in merito alla situazione di Ademola Lookman, ancora in forza all’Atalanta ma speranzoso di trasferirsi all’Inter nei prossimi giorni. Secondo il dirigente dell’Udinese, in casi come questo occorre adottare un approccio equilibrato che sia in grado di soddisfare i vari interessi coinvolti. Né la via dello scontro né una strada troppo morbida, dal suo punto di vista occorre agire in maniera bilanciata: «Dico sempre ai miei ragazzi che devono essere dei professionisti. Giocare al 50% non è un bene né per loro né per noi, quindi invito sempre a dare il massimo. Ovviamente, al contempo gestiamo al meglio i ragazzi per evitare che possano farsi male. Un esempio lo si è avuto nel caso di Lorenzo Lucca, a cui abbiamo dato fiducia per farlo restare calmo in quella situazione».