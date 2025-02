Inizio Serie A 2025-26, la data probabile! Inter e Juventus ‘incidono’

L’inizio del campionato di Serie A 2025-26 dipenderà da Inter e Juventus impegnato al Mondiale. Simonelli conferma ufficiosamente la data.

DATA SERIE A 2025-26 – Oggi Assemblea di Lega a Milano con il presidente Ezio Simonelli che ha parlato in conferenza stampa. Il numero del massimo campionato italiano, subentrato alcune settimane fa a Lorenzo Casini, ha aggiornato anche sul prossimo campionato di Serie A. Ossia quello che poi porterà al Mondiale del 2026 che si terrà tra gli USA, Canada e Messico. A tal proposito, Simonelli ha confermato una data: «Confermo che molto probabilmente il prossimo campionato dovrebbe iniziare il 23-24 di agosto, una decisione che andremo a prendere a breve. Abbiamo due squadre che finiranno il Mondiale e finiranno tardi, ci sembra la data più plausibile». Le due squadre che fanno parte del Mondiale per Club, che è in programma in estate dal 14 giugno al 13 luglio 2025, sono Inter (parole Marotta dopo Assemblea soci) e Juventus. Entrambe infatti rappresenteranno l’Italia nel primo Mondiale a 32 squadre, che si terrà negli Stati Uniti (clicca qui le date e il calendario dell’Inter). Quindi rispetto alla scorsa stagione, il campionato non inizierà subito dopo Ferragosto, ma una settimana più tardi. Quello attuale è infatti iniziato il 18 agosto.