Inigo Martinez vile e bugiardo: «Sputo ad Acerbi? Non diretto a lui»

Inigo Martinez si è dimostrato non solo vile, ma anche falso e bugiardo. Il caso è relativo al suo sputo verso Acerbi durante Inter-Barcellona.

PURE BUGIARDO – Insomma a Barcellona non sanno perdere. Il post partita di Inter-Barcellona 4-3, partita epica che ha regalato ai nerazzurri la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni, è stato inondato ai pianti dei giocatori del Barça. Non solo Pedri e l’allenatore Hans-Dieter Flick si sono rivolti contro l’arbitro, ma anche Inigo Martinez è stato protagonista di parole disdicevoli. Ma il difensore basco ha fatto di più, rendendosi anche autore di un gesto vile e riprovevole ai danni di Francesco Acerbi. Dopo il gol del momentaneo 2-0, infatti, il difensore del Barça ha sputato al giocatore dell’Inter e ci sono dei chiarissimi video ad incastrarlo. Ma lo spagnolo si è giustificato, negando lo sputo verso Acerbi. Queste le sue parole: «Acerbi mi ha esultato nell’orecchio e mi sono arrabbiato, ma lo spunto non era diretto a lui. E questo lo hanno visto, altrimenti mi avrebbero espulso. L’arbitro? Tutti hanno visto oggi che le decisioni sono sempre state a favore della stessa parte, ma non vogliamo dare la colpa della nostra eliminazione a lui». Lo sputo era diretto proprio verso Acerbi, tant’è che lo guarda bene e mira proprio verso di lui.