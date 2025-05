Iniesta: «Inter, contro il Barcellona partita incredibile! Loro e il PSG due squadroni»

Iniesta ha espresso un’opinione lucida e appassionata sulla finale tra Inter e PSG, riconoscendo il valore delle due squadre e dei rispettivi allenatori. Il suo sguardo esperto conferma l’alto livello della sfida in programma, sottolineando l’importanza del centrocampo e dell’approccio mentale. Le sue parole offrono un’ulteriore prospettiva sul fascino e l’equilibrio di questa attesissima finale di Champions League.

IN FINALE – Andres Iniesta in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato così riguardo: «Inter e PSG hanno stili diversi, sono due squadrone con due allenatori fantastici. Luis Enrique ha un talento speciale, cura molto i dettagli. Sono felice che sia in finale a giocarsi questa grande occasione. La finale è un momento magico, è l’ultimo passo di un percorso lunghissimo. Bisogna viverlo sognando, con allegria. Sfida a centrocampo? C’è tanta qualità in entrambe le squadre, tutti i centrocampisti sanno controllare i momenti della partita. Nei momenti decisivi sarà fondamentale la testa. Sarà una finale bella».

Inter in semifinale dopo aver battuto il Barcellona in Champions League

SEMIFINALE NELLA STORIA – Andres Iniesta torna a parlare della semifinale persa dal Barcellona dopo una doppia sfida straordinaria con l’Inter: «La semifinale tra Inter e Barcellona è stata incredibile, sabato sarà una sfida interessante. Inzaghi e Luis Enrique sono credibili agli occhi dei loro giocatori, stanno facendo un lavoro speciale».