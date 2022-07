Monte ingaggi Inter in linea con l’accordo (già raggiunto) UEFA: ora le firme – CdS

L’Inter vede la luce in fondo al tunnel. Come riportato questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, dal prossimo esercizio il cumulo degli ingaggi dovrebbe essere in linea con le aspettative del settlement agreement con l’UEFA.

MONTE INGAGGI – Dal prossimo esercizio il monte ingaggi dovrebbe essere in linea con le aspettative del settlement agreement con l’UEFA. L’accordo con Nyon è già stato trovato, sia dall’Inter sia dagli altre trenta società finite sotto la lente d’ingrandimento degli uomini di Ceferin, e adesso sono al lavoro gli avvocati per mettere nero su bianco ed arrivare alle firme. Anche la buonuscita di circa 8 milioni di Alexis Sanchez (vedi QUI), per esempio, sarà “caricata” dal club sul bilancio 2021-22.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti