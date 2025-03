Infortunio Zielinski, oggi esami con l’Inter: ecco quanto rischia! – TS

L’infortunio di Zielinski è sicuramente una tegola per l’Inter, che oggi sottoporrà il polacco agli esami strumentali. Ma si ipotizza un lungo stop.

STOP – L’infortunio di Piotr Zielinski non ci voleva proprio per l’Inter. In primis, per il momento abbastanza topico della stagione e in secondo luogo per lo stesso centrocampista polacco, apparso decisamente in crescita nelle ultime uscite. Ma durante Inter-Monza, il suo polpaccio ha fatto crack. La partita infatti dell’ex Napoli è durata appena tre minuti, dopodiché brutta fitta al muscolo e cambio obbligato con i medici dell’Inter a sorreggerlo. Insomma, c’è preoccupazione. Nelle prossime ore, il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio e quindi anche gli eventuali tempi di recupero.

Zielinski, oggi esami dopo l’infortunio: si teme lungo stop. L’Inter riflette

IPOTESI – Secondo Tuttosport, l’infortunio di Zielinski non sarà breve. Si teme uno stop di almeno un mese, con possibile rientro ad inizio aprile. Ovviamente per una diagnosi più chiara e certa bisognerà aspettare gli esami di oggi. Intanto, Inzaghi ovviamente non lo avrà per la partita di domani contro il Feyenoord in Champions League. Partita in cui, come scritto precedentemente, il tecnico nerazzurro toccherà quota 200 presenze sulla panchina della Beneamata.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini