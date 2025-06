Infortunio Zielinski, il medico della Polonia: «Lavorato a parte»

Piccolo allarme per Zielinski con la Polonia. Infortunio per il centrocampista dell’Inter a pochi giorni dalla partita contro la Finlandia. Ecco cos’ha detto il medico della nazionale polacca.

MINI ALLARME – Martedì la Polonia giocherà una partita di qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo contro la Finlandia. Il dottor Jacek Jaroszewski, responsabile dello staff medico della nazionale polacca, parla della situazione sanitaria della selezione: «Piotr Zielinski e Sebastian Szymański sono alle prese con lievi infortuni muscolari che mettono a repentaglio la loro partecipazione alla partita contro la Finlandia. Domenica hanno svolto un allenamento individuale a basso carico. L’intero staff medico della nazionale sta lavorando intensamente per riportare Piotr e Sebastian in piena forma, in modo che entrambi possano essere disponibili per l’allenatore Michał Probierz a Helsinki». Ovviamente anche l’Inter monitora attentamente la situazione. Infatti, mercoledì i nerazzurri partiranno alla volta degli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club. La prima partita dei nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, è in programma per il 18 giugno contro il Monterrey. Oltre a Zielinski, che però non sembra essere nulla di grave, la Beneamata dovrà tenere d’occhio le condizioni di Yann Aurel Bisseck e Hakan Calhanoglu. Il primo potrebbe saltare le prime parte della kermesse.