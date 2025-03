Infortunio Zielinski, il giorno degli esami post Inter-Monza – Sky

L’infortunio di Piotr Zielinski nella partita tra Inter e Monza sembra piuttosto serio. Il giocatore si è fatto dopo pochissimi minuti dal suo ingresso. Matteo Barzaghi su Sky Sport ha rivelato il giorno degli esami.

INFORTUNIO – La partita di Piotr Zielinski a San Siro ieri sera è durata appena due minuti. Simone Inzaghi ha mandato in campo il polacco in Inter-Monza al minuto 70, ma al minuto 72 è arrivato subito il forfait. In procinto di fare uno scatto verso la porta di Josep Martinez Zielinski ha sentito un dolore lancinante al polpaccio e si è accasciato a terra. Lautaro Martinez ha subito richiamato lo staff medico e chiesto la sostituzione per il compagno. Al posto dell’ex Napoli è entrato Joaquin Correa, che comunque non ha fatto rimpiangere nessuno nel ruolo di mezzala.

CONTROLLI – Adesso filtra preoccupazione intorno alle condizioni di Zielinski. Il problema sembra piuttosto serio e Inzaghi non avrà a disposizione un’altra delle sue pedine più importanti. Matteo Barzaghi ha dato i primi aggiornamenti su Sky Sport: «Zielinski domani sosterrà gli esami. Le sensazioni in questo caso non sono affatto buone. Ci affidiamo e aspettiamo l’esito della risonanza. Visto che si toccava il polpaccio c’è l’impressione che si tratti di una cosa medio-lunga. Lo ha già detto anche Inzaghi nel post-partita».