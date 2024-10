Infortunio Zapata, giorno decisivo. Paura per gli esami – TS

L’infortunio di Zapata è sembrato molto grave. Duvan si è accasciato a terra piangendo dopo uno scatto verso il minuto 80 in Inter-Torino, Tuttosport dà aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI – Oggi si attende l’esito di esami e visite per conoscere l’entità dell’infortunio di Zapata. Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito al minuto 84 per Yann Karamoh a causa di una torsione innaturale intorno al ginocchio. Si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che lo terrebbe fuori dai campi di gioco per più di 6 mesi. In tal caso sarebbe difficile recuperare vista l’età di 33 anni. Lo staff medico ha già visitato il calciatore e ha notato che la paura potrebbe concretizzarsi, per questo i tempi non saranno velocizzati.

Infortunio Zapata, la visita in programma

VISITA – Nel pomeriggio di domenica molti compagni del Torino si sono recati sotto casa di Duvan Zapata per trasmettergli vicinanza e affetto in un momento estremamente difficile per la sua carriera. Il colombiano aveva appena raggiunto quota 3 gol in campionato in Inter-Torino, risultando tra l’altro il migliore in campo della sua squadra con una prestazione commovente anche senza palla. Stamattina ci saranno controlli strumentali e dopo l’esito di questi ultimi verrà fatta una visita con uno specialista. L’incontro con lo staff medico è programmato per le ore 12 di oggi. Il mondo nerazzurro spera che non sia nulla di grave, Zapata lo ha già ringraziato per l’amore mostrato.

