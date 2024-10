Infortunio Zapata, l’attaccante scrive: «Tifosi Inter, vi ringrazio tanto»

Zapata parla dopo il grave infortunio di ieri durante Inter-Torino. L’attaccante ci ha tenuto a ringraziare i tifosi nerazzurri.

ESAMI IN PROGRAMMA – Il povero Duvan Zapata rischia un lunghissimo stop. Il colombiano, infatti, nei minuti finali di Inter-Torino si è accasciato a terra dopo un tentativo di dribbling ai danni di Francesco Acerbi. Si teme la rottura del legamento crociato. Nella giornata di domani, come ha fatto sapere ieri lo stesso Torino, farà gli esami per capire l’entità del problema. Tutto San Siro ha capito il gravissimo momento e ha applaudito all’attaccante del Toro durante la sua uscita dal campo in barella. Ora il messaggio di Zapata su Instagram a ringraziare tutti.

Zapata ringrazia i tifosi dell’Inter: il messaggio dopo l’infortunio

RINGRAZIAMENTI – Zapata a cuore aperto ha lanciato questo messaggio per ringraziare tutta la gente che lo ha supportato ieri. Pure il pubblico di San Siro. Il bel post del colombiano: «Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore.. a tutto il mondo TORO e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio!!! Domani farò gli esami… 🤞🏾 Buona domenica a Tutti».