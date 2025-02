Infortunio Zalewski, l’Inter ha una data per il possibile ritorno!

Nicola Zalewski si è fermato proprio a ridosso di quello che sarebbe stato il suo match d’esordio con la maglia dell’Inter, ossia la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Vi è già una data sul suo possibile ritorno.

LA SITUAZIONE – Nicola Zalewski è costretto allo stop a causa di un problema al soleo della gamba destra, impedendo dunque l’Inter di poter contare su di lui in Coppa Italia contro la Lazio. Il calciatore nerazzurro sarebbe stato infatti schierato titolare da Simone Inzaghi data l’esigenza di far riposare Federico Dimarco in vista dello scontro diretto con il Napoli. In sua assenza, ora il piacentino sarà obbligato a riproporre dall’inizio l’esterno italiano, trovandosi nella posizione di non poter attuare il meccanismo delle rotazioni come avrebbe invece auspicato.

Zalewski, l’Inter spera di riaverlo in meno di un mese

IL RECUPERO – Per quanto riguarda i termini del rientro con l’Inter, Zalewski potrebbe calcare nuovamente i campi della Serie A in occasione della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. L’ex Roma, dunque, potrebbe tornare in panchina nella sfida del 16 marzo, quando i nerazzurri saranno attesi da un nuovo scontro diretto in Campionato. Considerando la mole di impegni che vedrà i nerazzurri protagonisti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, poter avere a disposizione un calciatore duttile come Zalewski potrebbe rappresentare un fattore importante per Inzaghi.