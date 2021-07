Infortunio Spinazzola, per la fascia la Roma punta due obiettivi dell’Inter

L’Infortunio di Leonardo Spinazzola costringerà alla Roma ad intervenire sul mercato proprio in quella zona del campo. Tra le colonne di “TuttoSport” vengono fatti due nomi, entrambi obiettivi dell’Inter.

FASCIA SINISTRA – L’infortunio di Leonardo Spinazzola cambia i piani della Roma che adesso di fatto dovrà sostituirlo, dato che resterà lontano dai campi per circa sei mesi. La possibilità è quella di puntare Cristiano Biraghi, ex giocatore dell’Inter, o di puntare su altri due obiettivi nerazzurri: Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Per l’azzurro sarebbe praticamente un ritorno, il problema riguarda l’ok dato a Luciano Spalletti che lo vorrebbe al Napoli.

Fonte: TuttoSport