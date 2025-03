Infortunio Neuer, ricaduta: comunicato Bayern Monaco! Orizzonte Inter

Tegola non da poco in casa Bayern Monaco, con Manuel Neuer, alle prese con un infortunio, che ha subito una ricaduta. Il comunicato dei bavaresi a poco più di due settimane dall’Inter.

COMUNICATO UFFICIALE – Il Bayern Monaco, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato una nuova ricaduta per il formidabile portiere tedesco. Questa la nota: “Manuel Neuer aveva iniziato l’allenamento di recupero dopo lo stiramento al polpaccio subito nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Ora si prenderà un’altra pausa dall’allenamento nei prossimi giorni a seguito di una reazione al muscolo del polpaccio“. Adesso le condizioni di Neuer sarà valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro l’Inter in Champions League, nell’andata dei quarti di finale in programma giorno 8 aprile, è in forte dubbio. In casa bavarese, si era fatto male pure in Nazionale il portiere di riserva.

Neuer, l’infortunio potrebbe escluderlo da Bayern Monaco-Inter

SOSTITUTO – Mancano esattamente 17 giorni all’andata dei quarti di finale tra Bayern Monaco e Inter, ma le condizioni di Manuel Neuer ovviamente non possono che far preoccupare Vincent Kompany. Ad oggi, se il portierone tedesco non dovesse farcela, così come il suo secondo, tra i pali contro l’Inter l’allenatore belga potrebbe puntare sul terzo portiere Daniel Peretz, ragazzo di 24 anni di origini israeliane. In questa stagione, ha già giocato cinque partite tra tutte le competizioni, subendo sette gol.