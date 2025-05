Infortunio Lobotka, l’esito degli esami e il possibile rientro

Stanislav Lobotka si è sottoposto agli esami strumentali necessari per accertare l’entità dell’infortunio rimediato durante Napoli-Genoa. Di seguito i possibili tempi di recupero.

IL COMUNICATO – Stanislav Lobotka proverà a rientrare nell’ultima sfida del Campionato italiano che il Napoli disputerà contro il Cagliari. Le sue condizioni sono state oggetto di esami strumentali, nella giornata di oggi 13 maggio, con i quali si è accertata una realtà che il Napoli sperava di evitare in vista del finale di stagione: Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Lobotka infortunato: il Napoli spera di riaverlo contro il Cagliari

LA SITUAZIONE – Lobotka salterà certamente la prossima sfida contro il Parma, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45. Anche in assenza di indicazioni chiare sui tempi di recupero, non vi è dubbio sul fatto che lo staff medico proverà a far recuperare lo slovacco per l’ultima delicatissima gara contro il Cagliari. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se sarà possibile il verificarsi di tale eventualità, con Antonio Conte che spera di avere a disposizione il cervello del suo centrocampo per l’incontro da cui dipenderà tutta la stagione dei partenopei.