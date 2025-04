Infortunio Lewandowski, Flick non si sbilancia: «Non dico nulla!»

Hans Flick ha parlato delle condizioni di Robert Lewandowski in vista dei prossimi impegni del Barcellona, tra cui il doppio confronto di Champions League con l’Inter. Nessuna certezza sul futuro.

L’ASTENSIONE – Hans Flick ha preferito astenersi dal pronunciarsi in merito ai tempi del recupero dall’infortunio dell’attaccante titolare del Barcellona, Robert Lewandowski. Il tecnico tedesco ha scelto la strada dell’attendismo, consapevole della difficoltà di effettuare delle indicazioni temporali ben definite in merito a tale situazione: «Spero che possa esserci per le partite decisive. Non sappiamo quanto tempo resterà fuori, preferisco non dire altro». Ecco che, per quanto la speranza dei catalani sia chiaramente nel senso di un recupero del polacco per il ritorno di Champions League contro l’Inter, si presenta come estremamente difficile delineare un quadro chiaro in materia.

Le parole di Flick si inseriscono in questo contesto: il comunicato su Lewandowski

UN ELEMENTO – Il comunicato del Barcellona non ha fornito indicazioni esatte in merito al possibile recupero di Lewandowski. Parlando di una “lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra”, tale per cui “il ritorno agli allenamenti con la squadra dipenderà dall’andamento del recupero”, i catalani hanno fatto comprendere che il polacco non ci sarà nell’andata delle semifinali europee contro l’Inter.

UNICA CERTEZZA – Più sfumato il discorso per quanto concerne il ritorno, con il centravanti polacco che proverà a fare l’impossibile per essere presente nella sfida cruciale di San Siro. La certezza è l’assenza di certezze. L’Inter non può quindi fare calcoli in vista del ritorno: la sorpresa può essere sempre dietro l’angolo.