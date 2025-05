Infortunio Lautaro Martinez, il dott. Vitali: «Ipotesi lesione? I tempi di recupero»

La nota più negativa della serata dell’Inter a Barcellona è rappresentata dall’infortunio del suo capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato costretto al cambio all’intervallo per un risentimento al flessore accusato negli istanti finali del primo tempo. Il dottore Matteo Vitali è intervenuto a Sport Mediaset ipotizzando i possibili tempi di recupero.

LA SITUAZIONE – È terminato con uno spettacolare 3-3 il primo atto della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. In vista del ritorno, sia il risultato che la prestazione dei nerazzurri al Montjuic sono stati molto positivi. A far preoccupare Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri sono le condizioni di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha dovuto abbandonare il terreno di gioco e i suoi compagni a fine primo tempo, a causa di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Solo nella giornata di domani il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema. Ma come detto dal tecnico nerazzurro nella conferenza post partita, molto probabilmente l’Inter dovrà rinunciare al Toro per la semifinale di ritorno, in programma il prossimo martedì a San Siro.

Infortunio Lautaro Martinez, si esprime anche il Dottor Vitali: domani esami con l’Inter

IPOTESI – Matteo Vitali, medico del reparto ortopedico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, è intervenuto a Sport Mediaset per raccontare il tipo di problema accorso a Lautaro Martinez. Come spiegato dal dottore, senza esami strumentali è difficile stabilire i tempi di recupero: «A volte si tratta di una semplice contrattura, superabile con 2-3 giorni di riposo prima di riprendere la normale attività. Ma senza esami difficile fare ipotesi. Laddove gli esami strumentali rilevino una lesione alle fibre muscolari si inizia a parlare di almeno 10-15 giorni di stop dalla attività sportiva, anche per lesioni di grado minore». Praticamente impossibile un recupero per martedì, l’Inter spera di riavere il suo capitano prima del finale di stagione.