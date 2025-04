Infortunio Guerreiro prima di Bayern Monaco-Inter. Kompany riflette su un giovane!

Raphael Guerreiro ha svolto un lavoro personalizzato ed è a rischio per i prossimi impegni del Bayern Monaco contro l’Augsburg, in Bundesliga, e l’Inter, in Champions League. Il tecnico dei bavaresi pensa ora alla possibilità di schierare un giovane.

LA NOTIZIA – Raphael Guerreiro è l’ultimo dei calciatori difensivi del Bayern Monaco ad aver riportato un problema fisico prima del match dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Il calciatore portoghese, infatti, non si è allenato con i compagni nella giornata di oggi 2 aprile. Come riportato dalla Bild, il classe 1993 potrebbe saltare sia la sfida di Bundesliga contro l’Augsburg sia quella di Champions League contro i nerazzurri. Per questo motivo, il tecnico belga Vincent Kompany starebbe pensando a varie alternative per sopperire alla sua eventuale assenza.

Guerreiro a rischio per Bayern Monaco-Inter: le opzioni a disposizione di Kompany

LE SCELTE – Kompany potrebbe schierare a sinistra il terzino Sascha Boey oppure ricorrere a una soluzione più innovativa. Il riferimento è alla possibilità di fare affidamento su un terzino della Primavera, un’opzione non da scartare alla luce delle tante defezioni per i bavaresi nel reparto difensivo. Dopo Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Hiroki Ito, il Bayern Monaco potrebbe dover fare a meno anche di Guerreiro. Con l’Inter che non deve però perdere il focus in vista del primo duello contro i tedeschi. Le loro qualità sono infatti eccelse, soprattutto in fase offensiva, per cui quello della “non sottovalutazione” è un imperativo che non deve in alcun caso mancare.